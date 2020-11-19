​Тедеско: «Спартак» постарается прервать победную серию «Динамо»

Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско высказался по поводу предстоящего матча чемпионата России против «Динамо». «Бело-голубые» подходят к дерби Москвы после трёх подряд побед в Премьер-лиге.

«Динамо» было сильным и до прихода Сандро Шварца на должность тренера. Они одержали несколько побед подряд, и мы постараемся прервать их серию», - высказался Тедеско на пресс-конференции.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в ближайшую субботу, двадцать первого ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Команды занимают соответственно третье и четвёртое места в таблице Премьер-лиги, между ними всего два очка.