Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной»

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17 Ноября 2020, 14:34,
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает игрока «красно-белых» Георгия Джикию идеальным капитаном для сборной России.
- Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном, - приводит слова функционера Sport24.
Напомним, что капитанская повязка оказалась вакантной после невызова в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Джикия выводил команду на поле в матчах с Молдовой (0:0) и Турцией (2:3).
Также Газизов не стал критиковать наставника сборной России Станислава Черчесова за непредоставление игрового времени нападающему Александру Соболеву, а выразил надежду, что спартаковец забьет сербам.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Шамиль Газизов, Георгий Джикия