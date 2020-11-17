Газизов: «Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает игрока «красно-белых» Георгия Джикию идеальным капитаном для сборной России.

- Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном, - приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что капитанская повязка оказалась вакантной после невызова в национальную команду форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Джикия выводил команду на поле в матчах с Молдовой (0:0) и Турцией (2:3).

Также Газизов не стал критиковать наставника сборной России Станислава Черчесова за непредоставление игрового времени нападающему Александру Соболеву, а выразил надежду, что спартаковец забьет сербам.