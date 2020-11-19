Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Газизов назвал сумму выкупа Мозеса у «Челси»

19 Ноября 2020, 22:11,

Instagram

В летнее трансферное окно полузащитник «Челси» Виктор Мозес перешёл на правах аренды в московский «Спартак». Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал подробности трансфера полузащитника.

Газизов сказал, что он лично вёл переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской. Она разговаривала с игроком и донесла тому, что ему нужно переехать в Россию. Шамиль Газизов поблагодарил Марину Грановскую и сказал, что она помогла осуществить этот трансфер. Также он отметил, что аренда стоила 300 000 евро.

Какова же стоимость выкупа? «Стоимость выкупа 5 миллионов, но выкуп необязателен».

29-летний нигериец провёл за «Спартак» 4 матча и отметился одним голом.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного