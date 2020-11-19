Газизов назвал сумму выкупа Мозеса у «Челси»

В летнее трансферное окно полузащитник «Челси» Виктор Мозес перешёл на правах аренды в московский «Спартак». Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал подробности трансфера полузащитника.

Газизов сказал, что он лично вёл переговоры с директором «Челси» Мариной Грановской. Она разговаривала с игроком и донесла тому, что ему нужно переехать в Россию. Шамиль Газизов поблагодарил Марину Грановскую и сказал, что она помогла осуществить этот трансфер. Также он отметил, что аренда стоила 300 000 евро.

Какова же стоимость выкупа? «Стоимость выкупа 5 миллионов, но выкуп необязателен».

29-летний нигериец провёл за «Спартак» 4 матча и отметился одним голом.