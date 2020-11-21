Шварц: «19 ударов по воротам «Спартака» - неплохой показатель для гостевой игры»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после ничьей со «Спартаком» в пятнадцатом туре чемпионата России (1:1).

«Первым таймом я доволен полностью, были моменты. Во втором тайме у нас вышли игроки, которые ранее травмировались, наверное, это повлияло.

Мы забили заслуженный гол, но вскоре пропустили. Могли заработать три очка. 19 ударов по воротам «Спартака» - неплохой показатель для гостевой игры», - сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» осталось на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. «Спартак» идёт третьим, имея на два очка больше.