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Шварц: «19 ударов по воротам «Спартака» - неплохой показатель для гостевой игры»

21 Ноября 2020, 21:58,

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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался после ничьей со «Спартаком» в пятнадцатом туре чемпионата России (1:1).

«Первым таймом я доволен полностью, были моменты. Во втором тайме у нас вышли игроки, которые ранее травмировались, наверное, это повлияло.

Мы забили заслуженный гол, но вскоре пропустили. Могли заработать три очка. 19 ударов по воротам «Спартака» - неплохой показатель для гостевой игры», - сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» осталось на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. «Спартак» идёт третьим, имея на два очка больше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Сандро Шварц
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