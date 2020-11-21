Тедеско - на вопрос о 10-дневном отсутствии: «Мы с апреля работаем без перерывов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) экспрессивно прокомментировал укор журналиста об отсутствии наставника в России на протяжении 10 дней.

- Вы снова покинули Россию на паузу на игры сборных. Команда 10 дней была без вас. Как это сказалось на команде?

- Я объясню, как это работает. Вы всегда смотрите на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на сегодняшнюю игру и скажите, у кого сегодня было больше сил, кто сегодня больше интенсивности показал в этом матче. Говоря об истории, которая предшествовала этой игре, то сегодня на поле играл Павел Маслов, до этого у него были проблемы с четырехглавой мышцей. Когда вызвали в сборную, он попросил тренера не ставить его на игру, поскольку у него были проблемы мышечные. Тем не менее, тренер его очень сильно попросил выйти на поле. Тот сыграл первый матч, после этого тренер попросил его сыграть еще раз, один тайм. Павел согласился. Он сыграл 70 минут. Джикия провел за сборную все три игры от свистка до свистка. У Джикии после матча с Турцией были проблемы с приводящей мышцы, а сегодня он сыграл здорово. Джордан ездил в сборную, Крал сыграл все матчи за сборную. Про Соболева знаете историю. У нас очень много сборников в команде. Они все уехали, остались здесь в России 10-12 человек. Из них 5 или 6 тренировались и играли за «Спартак-2», провели два матча. Вы всегда меня спрашиваете, почему не играют молодые ребята. Вот такая игровая практика у нас была. Те, кто остался, несколько человек, сыграли за «Спартак» всё абсолютно, все матчи практически полностью. Это Понсе, Жиго, Айртон. Поэтому о каких 10 днях вы вообще говорите? Если брать период с воскресенья до понедельника, то это 7 дней, но не 10. К тому же у каждого игрока была индивидуальная программа, которую они должны были дом выполнять в зависимости от того, какие проблемы у них есть на данный момент.

В частности Мозес дома делал беговую работу. Сегодня он сыграл 90 минут. Плюс некоторые игроки были травмированы, они лечились. Я считаю, что эта пауза очень здорово прошла в этом плане. Не смотрите только на дату, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и летних сборов. Вы себе не представляете, каково это работать без паузы с апреля. Поэтому пауза сейчас, перерыв в 6 дней для 5-6 игроков, которые при этом работали дома, и мы здесь каждый день находимся с 7 утра и до 8 вечера. При этом вы видели, как мы играем, вы видели нашу силу. На что повлияла эта пауза? У игроков ноги сводило? Или мы не бегали там? Почему вы спрашиваете? Сегодня все были здоровы, никто не травмировался, Мозес сыграл все 90 минут. Кокорин здорово сыграл 74 минуты. Это просто неуважение такие опросы задавать, вы сначала думайте, а потом спрашивайте.