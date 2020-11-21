Тедеско: «Кокорин показал очень хорошую игру»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Динамо» (1:1).

- Игра в первом тайма была более-менее равна, и у нас, и у «Динамо» были хорошие моменты, но в целом тайм прошел относительно нейтрально. Изначально была задача избежать контратак «Динамо», там очень быстрые игроки и в этом компоненте они действительно опасны. И нам это удалось.

Несколько контратак «Динамо» провело, но они случились после наших собственных грубых ошибок. Мы их сегодня совершали, и подчас они были необоснованны. Конечно, нужно работать, чтобы их сокращать. Второй тайм был намного лучше, у нас было несколько отличных моментов, чтобы забить гол. В подобных матчах, если ты забиваешь, то сопернику, как правило, очень непросто отыгрываться, отметить можно момент у Романа Зобнина, когда он бил из-за пределов штрафной. После всего этого, большого количества моментов во втором тайме на 82-й минуте после штрафного, если не ошибаюсь, «Динамо» убегает в контратаку и забивает гол. Это грустно, досадно, никто не хочет, чтобы таким образом развивались события по такой игре. Тем не менее, нам удалось отыграться. Подводя итог, можно сказать, что изначально по игре мы заслуживали победу в этом матче, но по исходя их развития игры, можно сказать, что ничейный результат тоже хороший.

- Показалось, что до середины первого тайма, когда спартаковцы отбирали мяч на своей половине поля, они очень быстро пытались с ним расстаться. Также как вы оцениваете игру Кокорина и Мозеса?

- Сегодня обе команды достаточно много ошибались. «Динамо» старалось нас прессинговать, когда мы владели мячом, поэтому сегодня Зобнин и Крал играли больше в центре, это была задумка для того, чтобы заманить туда «восьмерок» «Динамо». Да, потери в центре поля у нас были, и они очень опасны. После такой потери «Динамо» нам гол забило. Сегодня хотели играть просто и безопасно. Я согласен, что в первом тайме несколько необоснованных потерь в центре поля было.

Кокорин сегодня хорошо сыграл, мы рады, что он дал такой ответ, особенно учитывая ситуацию, что Александра Соболева в ближайшие игры с нами не будет. Я смотрел статистику последних матчей: из восьми последних в пяти или шести Соболев принять участия не смог и следующие четыре игры он пропустит. Это очень грустно, ни для кого не секрет, что прошлой зимой я очень хотел, чтобы он стал нашим игроком, но даже в этой ситуации еще раз отмечу, что Саша Кокорин показал очень хорошую игру. Удивительные качества, то, как он принимает мяч, его техника, игра на фланге сегодня, обыгрыш один в один, все это заслуживает похвалы.

Уточню, что Соболев пропустил не все эти матчи, где-то он играл 40 минут, чуть больше или меньше, а где-то вообще не играл. Но это все равно потеря.