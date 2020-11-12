Со словами Сычёва будут разбираться юристы – Червиченко

Российский бизнесмен, а в прошлом экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался о словах бывшего нападающего сборной России.

В интервью Sport24 бизнесмен заявил, что не воспринимает слова Сычёва за должное, а его подкасты – это всего лишь способ лишний раз напомнить о себе:

«Я уже много раз высказывался на эту тему. Сычёв и его папа — два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят», - сказал Червиченко.

Кроме того, бывший президент «Спартака» добавил, что словам Сычёва будет дана квалифицированная юридическая оценка.

Напомним, что на своём ютуб-канале Сычёв рассказал про эпизод из своей карьеры, когда Червиченко угрожал ему расправой, если тот не подпишет новый контракт.