Со словами Сычёва будут разбираться юристы – Червиченко

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12 Ноября 2020, 20:02,
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Российский бизнесмен, а в прошлом экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался о словах бывшего нападающего сборной России.
В интервью Sport24 бизнесмен заявил, что не воспринимает слова Сычёва за должное, а его подкасты – это всего лишь способ лишний раз напомнить о себе:
«Я уже много раз высказывался на эту тему. Сычёв и его папа — два слабоумных человека, которые меня вообще не интересуют. Ему надо как-то свой вонючий подкаст раскручивать, вот они и феерят», - сказал Червиченко.
Кроме того, бывший президент «Спартака» добавил, что словам Сычёва будет дана квалифицированная юридическая оценка.
Напомним, что на своём ютуб-канале Сычёв рассказал про эпизод из своей карьеры, когда Червиченко угрожал ему расправой, если тот не подпишет новый контракт.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Спартак Москва, Андрей Червиченко, Дмитрий Сычёв