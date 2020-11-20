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Джикия назвал футболистов, которые принимают глобальные решения в «Спартаке»

20 Ноября 2020, 13:16,

fratria.ru

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что в команде есть пять футболистов, которые принимают глобальные решения.

«У нас с Зобниным общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками. Есть Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах. И Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке», - сказал Джикия в интервью клубной пресс-службе клуба.

После 14 туров чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Ближайший поединок подопечные Доменико Тедеско проведут на своем поле против столичного «Динамо». Игра состоится в субботу, 21-го ноября, начало - 19:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия
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