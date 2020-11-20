Точилин: «Динамо» нужно нейтрализовать быструю атаку «Спартака» в дерби»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в эксклюзивном интервью для «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение о предстоящем матче со «Спартаком».

- У кого сейчас больше шансов в дерби, у «Динамо» или «Спартака»?

- Шансы у соперников одинаковые. Это та игра, когда команды подходят в равных вариантах на победу. Мы увидим противостояние двух немецких тренеров. «Динамо» много забивало в прошедших встречах и показывало хороший атакующий футбол после смены тренера. А что касается «Спартака», команда чуть притормозила, но при этом показывала качественный футбол. Хотя не было результата. Будет интересно посмотреть с учетом того, что был большой перерыв на сборные. На данный момент это два соперника, которые достояны друг друга.

- Фактор домашнего стадиона будет иметь значение?

- С учетом пандемии не думаю, что это будет каким-то решающим фактором. Тем более, не будут заполнены трибуны.

- Как надо играть «Динамо» и какие сильные стороны необходимо нейтрализовать у «Спартака»?

- Нужно нейтрализовать игру в быструю атаку, на контратаках. «Спартак» играет в прагматичный футбол, отдает мяч и больше использует быстрые атаки. На этом нужно сделать определенный акцент. Ну, и соответственно выбрать тактику.

- Игра «Динамо» при Шварце вам нравится?

- Пока там больше эмоций, чем тактических моментов. Рано делать выводы. Сейчас у Шварца было достаточно времени, чтобы получше узнать команду и какие-то свои мысли привить игрокам.

- На пресс-конференции вчера Шварц сказал, что у «Спартака» опасен Крал в середине поля.

- Возможно, «Динамо» будет отталкиваться от своей игры, постарается оказывать давление, и не придется уделять особое внимание Кралу. Понятно, что это связующий футболист в середине поля, но там есть и другие игроки группы атаки. Плюс Зобнин. Правда не знаю, травмирован он или нет.

- Участие в дерби Соболева тоже находится под вопросом.

- Зато есть Кокорин. Есть, кем заменить Соболева.

- Но Александр пока не блещет в «Спартаке».

- Он как раз готовился к этому матчу. У него было больше времени на восстановление после травмы. Возможно, Тедеско как раз даст ему сыграть против бывшего клуба.

- Считаете, для Кокорина это будет принципиальная встреча?

- Дерби «Спартак» - «Динамо» всегда принципиальное, независимо от того, кто, где и когда играл. Плюс команды сейчас находятся по соседству в турнирной таблице.

- В последних матчах «Динамо» судьи удаляли игроков у соперника. Ожидаете этого в дерби?

- Я думаю, хозяева учтут эти моменты и будет играть аккуратно. Посмотрим, как судья будет трактовать такие эпизоды. Если «Спартак» даст шанс, чтобы остаться в меньшинстве, все возможно. Правила одинаковые для всех.

- Видите проблему в том, что «Динамо» много пропускает со стандартов?

- Если эта тенденция имеет свою суть, то да, это проблема. Стандарты – это ведь концентрация внимания. Можно готовиться, тренироваться, но пропускать.

Елена Григорьевская