Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Газизов: Я не доработал во время летнего трансферного окна

19 Ноября 2020, 20:48,

Instagram

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну сказал, что не доработал во время летнего трансферного окна.

Он также заявил, что не будет рассказывать подробности подписания форварда Александра Кокорина, ведь его контракт с «Зенитом» закончился 31 июля, а «сине-бело-голубые» не стали продлевать соглашение с игроком.

К тому же, Шамиль Газизов рассказал, что у «красно-белых» не было как такового бюджета на прошедшее трансферное окно.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России и отстает от «Зенита» с ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Спартак Москва, Александр Кокорин, Шамиль Газизов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Diman777
19 Ноября 2020, 21:37

Хорошо, что он это понимает - ждём усиления зимой.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного