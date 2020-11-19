Газизов: Я не доработал во время летнего трансферного окна

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов в интервью журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну сказал, что не доработал во время летнего трансферного окна.

Он также заявил, что не будет рассказывать подробности подписания форварда Александра Кокорина, ведь его контракт с «Зенитом» закончился 31 июля, а «сине-бело-голубые» не стали продлевать соглашение с игроком.

К тому же, Шамиль Газизов рассказал, что у «красно-белых» не было как такового бюджета на прошедшее трансферное окно.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России и отстает от «Зенита» с ЦСКА.