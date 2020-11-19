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Газизов рассказал о том, почему трансфер Орье не состоялся

19 Ноября 2020, 22:41,

Global Look Press

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о том, почему не состоялся переход правого защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье в стан «красно-белых».

Он рассказывает, что они договорились с Орье и президентом клуба Даниэлем Леви о том, что трансфер может быть осуществлён за 8,5 миллиона евро.

Однако, у футболиста произошли некие семейные проблемы, из-за которых переход в «Спартак» сорвался.

«Он не смог перевезти сюда свою семью. Он потерял брата и папу и поэтому был вынужден остаться в Лондоне», - сказал Шамиль Газизов в интервью на Youtube-канале Нобеля Арустамяна.

Серж Орье получает мало игрового времени, на данный момент он провёл 4 матча и отметился одним голом и одной результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Спартак Москва, Тоттенхэм, Серж Орье
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