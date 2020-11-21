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Тедеско: «Нельзя контролировать игроков, сидя, как в Плейстешн, с джойстиковм в руках»

21 Ноября 2020, 22:14,

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции после матча с «Динамо» (1:1) отметил важность отсутствия ограничений для атакующих футболистов.

- В сегодняшнем матче Зобнин и Крал настреляли на двоих рекордное количество дальних ударов. Это ваша установка для них?

- Это было их решение, можно много об этом говорить, но когда мяч доходит до верхней трети поля, никому не возбраняется бить. Сегодня была установка, определенная игровая схема, мы хотели больше атаковать за спину, но в финальной стадии атаки игроки принимают решения сами. Нельзя их контролировать, сидя, как в Плейстешн, с джойстиком в руках. Если так делать и поставить их в определенные рамки, будет только хуже и заблокирует их образ мышления. Сегодня мы и игроки «Динамо» били издалека. Попади мы в одном из таких эпизодов, могли бы победить, поэтому атака, финальная стадия атаки - это всегда свобода решений. Есть задачи перед игрой, установка, общие мысли об атаке и обороны, переходе из обороны в атаку и наоборот, но в верхней трети все решения за игроками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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