Джикия и Соболев рискуют пропустить матч с «Динамо»

«Спартак» в игре чемпионата России против «Динамо» рискует остаться без двух футболистов. Главный тренер команды Доменико Тедеско на пресс-конференции сообщил, что проблемы с коленом и приводящей мышцей соответственно испытывают нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия. По возвращению в клуб из расположения сборной России эти игроки пройдут обследование, по итогам которого станет известно, смогут ли они выйти на поле в ближайшей игре.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в субботу, двадцать первого ноября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.