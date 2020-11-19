Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Джикия и Соболев рискуют пропустить матч с «Динамо»

19 Ноября 2020, 14:07,

Global Look Press

«Спартак» в игре чемпионата России против «Динамо» рискует остаться без двух футболистов. Главный тренер команды Доменико Тедеско на пресс-конференции сообщил, что проблемы с коленом и приводящей мышцей соответственно испытывают нападающий Александр Соболев и защитник Георгий Джикия. По возвращению в клуб из расположения сборной России эти игроки пройдут обследование, по итогам которого станет известно, смогут ли они выйти на поле в ближайшей игре.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в субботу, двадцать первого ноября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 19:00 по московскому времени.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Георгий Джикия, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного