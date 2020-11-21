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Немецкая ничья в дерби Москвы: Зобнин спас «Спартак», Скопинцев забил чудо-гол

21 Ноября 2020, 20:53,

Евро-Футбол.Ру

Тедеско и Шварц сильнейшего не выявили.

Протокол игры  
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва
    79' Скопинцев Дмитрий (0:1)
(1:1) Зобнин Роман 85'    
Максименко Александр Маслов Павел   84' Жиго Самуэль Джикия Георгий Мозес Виктор Зобнин Роман Крал Алекс Айртон Лукас   81' Ларссон Джордан Понсе Эсекель Кокорин Александр   75' (Бакаев Зелимхан (   75')
Запасные: Умяров Наиль Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Кутепов Илья Урунов Остон Гапонов Илья Ещенко Андрей Оганесян Степан Литвинов Руслан Игнатов Михаил
Шунин Антон Варела Гильермо Ордец Иван   78' Евгеньев Роман Скопинцев Дмитрий Моро Никола   87' (Каборе Шарль (   87') Нойштедтер Роман Нжи Клинтон Муа   58' (Грулёв Вячеслав (   58'   76') Фомин Даниил Лесовой Даниил Комличенко Николай   72' (Тюкавин Константин (   72')
Запасные: Школик Игорь Рауш Константин Захарян Арсен Карапузов Владислав Плиев Заурбек Лещук Игорь Слепов Сергей Терехов Антон Зорин Богдан
21 ноября. Стадион "Открытие Арена" (Москва).

 

Впервые за долгое время главный матч тура РПЛ проходит без участников еврокубков. Хотя «Динамо» во всеобщем российском позоре усело засветиться. Но к дерби со «Спартаком» команда Сандро Шварца чуть ли не фаворитом подошла. При новом немецком тренере - три победы в трёх матчах и феноменальные 5:1 с «Локомотивом» в последнем туре. При таких вводных данных дуэль Шварца и Тедеско становится ещё горячее.

«Динамовцам» до «Спартака» всего два очка, в случае победы можно обойти «красно-белых» и вскочить на третье место. До паузы на игры сборных команду Доменико Тедеско лихорадило знатно: поражение от «Ростова», почти поражение от «Урала». На дерби «красно-белые» вышли без Соболева, травмированного в расположении сборной России, как утверждает Газизов. В старте образовалось трио форвардов Кокорин - Ларссон - Понсе. Бакаев вновь остался на лавке.

Однако на первых минутах об атаке «Спартака» говорить не приходилось. «Динамо» навалилось серией подходов, навесов и вполне могло быстро счёт открыть. Лесовой от углового флага подал на край вратарской, Максименко ошибся на выходе, мяч дошёл до Фомина, который с семи метров пробил мимо пустого угла. Даниил продолжил бомбардировку. На 18-й минуте из-за пределов штрафной шикарно пробил в правую от себя «девятку» - Максименко отвел мяч на Нжи, а Клинтон пробил в ближний угол, но и здесь Александр выручил.

До конца первого тайма «Спартак» основательно не появлялся у ворот «Динамо», но едва не отличился в раздевалку: Роман Зобнин с правого фланга приблизился к воротам и технично закрутил в дальнюю «девятку», но мимолётным касанием Антон Шунин перевёл мяч в штангу. И тут же Моро сделал счёт по попаданиям в каркас 1:1. Никола мощно пальнул из-за пределов штрафной площади, мяч врезался в перекладину и вернулся в поле. Хороший футбол, боевитый, в первом тайме только забитых мячей не хватало.

Но после перерыва моменты поубавили в остроте. Крал и Зобнин продолжили терроризировать «Динамо» дальними ударами, однако точность подводила. Айртон взял с них пример - то же самое. И только по истечении часа игры соперники взорвались опасными моментами: Лесовой легко накрутил Мозеса и прострелил на Скопинцева - Максименко с трудом удар парировал. А у «Спартака» Роман Зобнин получил выход один на один с Шуниным, но не смог Антона переиграть.

Гол в этом матче всё-таки случился. И такой удар стоило ждать. Тюкавин разогнал контратаку, Варела продлил, а Дмитрий Скопинцев метров с 23-х ввинтил мяч в левый угол ворот - 0:1. Красота!

Пропущенный гол «Спартак» надломил. Пошли ошибки у Маслова, неточные передачи. Казалось, «Динамо» без проблем сохранит победный счёт, даже больше комбинируя и атакуя на последних минутах. Но своё слово сказал Роман Зобнин, забивший "родной" команде. Сам перехватил мяч на подступах к штрафной , слаломным проходом обошёл троих и за две попытки пробил Антона Шунина - 1:1.

Прервалась победная серия «Динамо», впервые «бело-голубые» пропустили в концовке (после 75-й минуты). Сандро Шварц и Доменико Тедеско не выявили сильнейшего в первом для себя дерби Москвы, их команды остались при своих после этой ничьей.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва
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Комментарии (11)
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2
Diman777
21 Ноября 2020, 21:26

пол Спартака-2 было перетащено в основу + прямоногий Урунов, а играет Кокорин...
Газизову надо поговорить с Тедеско, он чего то явно не понимает

0
VC-Team
21 Ноября 2020, 21:47

да,да, Урунов он такой "прямоногий"... тока когда он на поле, почему то видится все иначе...

0
Volk Odinochka
21 Ноября 2020, 21:38

Кокорина надо провожать из Спартака. Полный ноль на поле.

3
VC-Team
21 Ноября 2020, 21:09

итоговый результат по игре, Динамо, где то более цельно выглядела. Нападение наше не может
решать свои непосредственные задачи без поддержки,да и поддержка нужна им не а бы..))
Скисли, смирились, но есть Рома,он и за них, да и еще за кого нить отпашет. Повторяюсь-хава
играющего позарез надо, иначе так и будет через пень колоду. А этот, в Динамо-Лесовой растет, с Ромой были сегодня лучшими. Ладненько идем дальше.

1
только не мясо!!!
21 Ноября 2020, 21:07

Свиноферма в очередной раз отскочила, ничем не удивив... Чуть больше ожидал от Динамо - профукали они свои железные 3 очка.

0
Volk Odinochka
21 Ноября 2020, 21:37

Я тоже чуть больше ожидал от Ахмата, а вот бомжевичка ничем не удивила - знал что точно не выиграют.

1
VC-Team
21 Ноября 2020, 21:25

это чем же должны были удивить? играем все примерно на одно уровне,так чем же удивлять... вон у вас, поняли игрой не удивишь,и понеслась,то один стоит а другой как бы
сзади, решили-мало,давай под камеру "передергивать"-нормально вышло, весь пи...ский
бл...ский бомонд визжал....

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3
Bathet30
21 Ноября 2020, 21:05

Отличный матч выдали команды. Игра держала в напряжении все 90 минут. Главное, судья дал бороться, а не свистел каждую минуту. Лучшие в матче сегодня были вратари. Выручали команды часто. Надеюсь, главный лысый тренер нашей сборной увидел игру вратарей. У нас многое стало получаться только во втором тайме. Жаль Зобнин не использовал оба своих момента. Замен у нас нет, даже усилить команду никто не мог по ходу матча.

5
redwhite1959
21 Ноября 2020, 21:04

Две абсолютно одинаковых команды - до чужой штрафной доходят, а дальше не знают что делать. В результате - бестолковые навесы и потери мяча. "Спасали" ситуацию дальние удары, которые в этом матче были наиболее"грозным оружием" с обеих сторон. Один из них привёл к голу в ворота хозяев. А Зобнин ещё раз напомнил, что ведущим игрокам у чужой штрафной нужно брать игру на себя и решать эпизод в свою пользу. А так выделить из обеих команд особо некого - все боролись, все бодались. В итоге - справедливая ничья, которая с точки зрения качества игры - уверен - болельщикам обеих команд удовольствия не доставила.

2
779
21 Ноября 2020, 21:02

Справедливый, хотя и обидный итог.
Первый тайм за Динамо, а второй должен был завершиться в нашу пользу.
Заперли на полчаса Динамо в штрафной, но всё заканчивалось исключительно намерениями, а не опасностью сопернику. В принципе Максименко можно назвать лучшим, а у Шунина работы толком не было. В этом и есть проблема Спартака. С Соболевым шансов больше, а без него наши напы вообще в штрафную не лезут.
Почему перестали бить издали?
Маслов радует, всё более и более зрелый футбол.
Игра есть, но в позиционной атаке не хватает неожиданных и смелых д

2
Volk Odinochka
21 Ноября 2020, 21:00

Равная игра, результат закономерен. Динамо ща на подъёме, у многих будут очки отнимать. Мы с мусорами потеря очки и бомжи, всё это на руку гнедым.

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