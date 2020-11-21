Немецкая ничья в дерби Москвы: Зобнин спас «Спартак», Скопинцев забил чудо-гол

Тедеско и Шварц сильнейшего не выявили.

Впервые за долгое время главный матч тура РПЛ проходит без участников еврокубков. Хотя «Динамо» во всеобщем российском позоре усело засветиться. Но к дерби со «Спартаком» команда Сандро Шварца чуть ли не фаворитом подошла. При новом немецком тренере - три победы в трёх матчах и феноменальные 5:1 с «Локомотивом» в последнем туре. При таких вводных данных дуэль Шварца и Тедеско становится ещё горячее.

«Динамовцам» до «Спартака» всего два очка, в случае победы можно обойти «красно-белых» и вскочить на третье место. До паузы на игры сборных команду Доменико Тедеско лихорадило знатно: поражение от «Ростова», почти поражение от «Урала». На дерби «красно-белые» вышли без Соболева, травмированного в расположении сборной России, как утверждает Газизов. В старте образовалось трио форвардов Кокорин - Ларссон - Понсе. Бакаев вновь остался на лавке.

Однако на первых минутах об атаке «Спартака» говорить не приходилось. «Динамо» навалилось серией подходов, навесов и вполне могло быстро счёт открыть. Лесовой от углового флага подал на край вратарской, Максименко ошибся на выходе, мяч дошёл до Фомина, который с семи метров пробил мимо пустого угла. Даниил продолжил бомбардировку. На 18-й минуте из-за пределов штрафной шикарно пробил в правую от себя «девятку» - Максименко отвел мяч на Нжи, а Клинтон пробил в ближний угол, но и здесь Александр выручил.

До конца первого тайма «Спартак» основательно не появлялся у ворот «Динамо», но едва не отличился в раздевалку: Роман Зобнин с правого фланга приблизился к воротам и технично закрутил в дальнюю «девятку», но мимолётным касанием Антон Шунин перевёл мяч в штангу. И тут же Моро сделал счёт по попаданиям в каркас 1:1. Никола мощно пальнул из-за пределов штрафной площади, мяч врезался в перекладину и вернулся в поле. Хороший футбол, боевитый, в первом тайме только забитых мячей не хватало.

Но после перерыва моменты поубавили в остроте. Крал и Зобнин продолжили терроризировать «Динамо» дальними ударами, однако точность подводила. Айртон взял с них пример - то же самое. И только по истечении часа игры соперники взорвались опасными моментами: Лесовой легко накрутил Мозеса и прострелил на Скопинцева - Максименко с трудом удар парировал. А у «Спартака» Роман Зобнин получил выход один на один с Шуниным, но не смог Антона переиграть.

Гол в этом матче всё-таки случился. И такой удар стоило ждать. Тюкавин разогнал контратаку, Варела продлил, а Дмитрий Скопинцев метров с 23-х ввинтил мяч в левый угол ворот - 0:1. Красота!

Пропущенный гол «Спартак» надломил. Пошли ошибки у Маслова, неточные передачи. Казалось, «Динамо» без проблем сохранит победный счёт, даже больше комбинируя и атакуя на последних минутах. Но своё слово сказал Роман Зобнин, забивший "родной" команде. Сам перехватил мяч на подступах к штрафной , слаломным проходом обошёл троих и за две попытки пробил Антона Шунина - 1:1.

Прервалась победная серия «Динамо», впервые «бело-голубые» пропустили в концовке (после 75-й минуты). Сандро Шварц и Доменико Тедеско не выявили сильнейшего в первом для себя дерби Москвы, их команды остались при своих после этой ничьей.