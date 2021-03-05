РФС объяснил решение по эпизоду с рукой Мозеса в кубковом матче «Динамо» - «Спартак»

РФС прокомментировал решение ЭСК по эпизоду с назначением 11-метрового удара в ворота московского «Спартака» за игру рукой нигерийского хавбека Виктора Мозеса. Этот момент произошел в кубковом поединке против «Динамо» в рамках 1/8 финала.

«Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар», - гласит сообщение РФС.

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Спартаком» завершился уверенной победой команды Сандро Шварца со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин.