Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

РФС объяснил решение по эпизоду с рукой Мозеса в кубковом матче «Динамо» - «Спартак»

05 Марта 2021, 13:27,

РФС прокомментировал решение ЭСК по эпизоду с назначением 11-метрового удара в ворота московского «Спартака» за игру рукой нигерийского хавбека Виктора Мозеса. Этот момент произошел в кубковом поединке против «Динамо» в рамках 1/8 финала.

«Рекомендации УЕФА указывают, что в данных эпизодах арбитр должен фиксировать нарушение правил и назначать 11-метровый удар», - гласит сообщение РФС.

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Спартаком» завершился уверенной победой команды Сандро Шварца со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РФС, Виктор Мозес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола