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Шварц: «Рассчитываем, что сможем адаптироваться к морозу»

19 Февраля 2021, 12:41,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» отметил фактор погоды и поговорил о возможной серии пенальти.

- «Спартак» уже неделю тренируется в Москве, а ваша команда приехала только вчера и до этого работала в Турции. Болельщиков волнует, успеет ли команда адаптироваться к таким погодным условиям.

- Последние 2-3 дня получилось так, что в Турции была достаточно холодная температура, было минус 2-3 градуса, мы тренировались в то же время, когда будет матч, это были вечерние тренировки. И сегодня у нас будет тренировка, и завтра в первом половине дня. Мы рассчитываем, что сможем адаптироваться, и считаю, что мы хорошо подошли к этой игре.

- Как вы готовитесь к своей самой холодной игре в жизни?

- Да, наверное, у меня будет завтра самая холодная игра, потому что я помню -8. В любом случае мы все очень рады вернуться в игровой ритм после столь длинного подготовительного этапа. В данном случае, наверное, мороз не будет большим фактором.

- «Динамо» давно далеко не проходило в Кубке. Насколько этот турнир является приоритетом в голове для тренерского штаба?

- Да, конечно, мы хотим максимально высоко пройти в кубковом турнире. Завтра мы хотим также одержать победу, но я бы не стал расставлять приоритеты и выбирать между Кубком и чемпионатом, потому что там нам предстоит сыграть еще 11 матчей.

- У «Спартака» один новичок в трансферный период, Хендрикс. Насколько он усилит игру «красно-белых»?

- Да, это футболист, который играет в центре поля. Не знаю, насколько он сможет повлиять на ход матча, который состоится завтра. На этой позиции «шестерки» очень агрессивно играет Крал. То, как сложится игра завтра, исходя из игроков «Спартака», узнаем завтра.

- Кубковые матчи нередко заканчиваются сериями пенальти. У вас уже есть представление о пятерке, которая может бить 11-метровые?

- Да, конечно, у нас есть определенный список игроков, которые в случае необходимости подойдут к мячу, но, в первую очередь, мы фокусируемся на основном времени матча.

- До 50% болельщиков могут посетить матч. Насколько это может стать важным фактором в завтрашней игре?

- Для нас это очень важно, что мы будем играть при своих болельщиков, которых может быть до 50% в данном случае. Мы играем для каждого и хотим порадовать своей игрой всех тех людей, которые завтра придут. Для нас это очень важный фактор.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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