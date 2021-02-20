Шварц: «Готовы к обеим схемам «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в эфире канала «Матч ТВ».

- Да, у нас были длинные сборы, было три сбора, мы три дня назад вернулись и с нетерпением ждем игры в рамках Кубка России.

- В отличие от вас «Спартак» решил проводить последние сборы в Москве и тренировался в морозную погоду. Это может быть их каким-то преимуществом?

- Последние два дня мы тренировались в этих же погодных условиях. Более того, две тренировки, что у нас было, на третьем сборе в Турции были в крайне низких температурных условиях, было +3, +4 градусов. Соответственно, я думаю, что мы хорошо подготовились.

- «Спартак» на сборах отрабатывал новую схему в обороне четыре в линию, а сейчас возвращается к трем центральным. Насколько для вас это неожиданно?

- На наших теоретических занятиях мы готовились к двум схемам, которые «Спартак» мог выставить против нас. Мы знаем, что в чемпионате он играл с тремя центральными защитниками, на тренировочных сборах наигрывал четыре защитника, но мы готовы к обеим схемам.