«Это «Форт Боярд», а не футбол»: Уткин выступил за перенос кубкового матча «Динамо» - «Спартак»

Известный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, высказался относительно возможного переноса поединка 1/8 финала Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком». Проведению встречи могут помешать сильные морозы.

«Я за перенос матча «Динамо» - «Спартак». Это травмоопасно. Это «Форт Боярд», а не футбол. Для хорошей игры нужны условия», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что поединок между московскими командами должен состояться в субботу, 20-го февраля. Начало дерби запланировано на 19:30 по местному времени.

В РПЛ «Спартак» занимает третье место, а «Динамо» располагается на шестой позиции.