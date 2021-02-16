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«Это «Форт Боярд», а не футбол»: Уткин выступил за перенос кубкового матча «Динамо» - «Спартак»

16 Февраля 2021, 08:41,

Известный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, высказался относительно возможного переноса поединка 1/8 финала Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком». Проведению встречи могут помешать сильные морозы.

«Я за перенос матча «Динамо» - «Спартак». Это травмоопасно. Это «Форт Боярд», а не футбол. Для хорошей игры нужны условия», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Напомним, что поединок между московскими командами должен состояться в субботу, 20-го февраля. Начало дерби запланировано на 19:30 по местному времени.

В РПЛ «Спартак» занимает третье место, а «Динамо» располагается на шестой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Василий Уткин
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Комментарии (1)
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0
Spirit
16 Февраля 2021, 09:36

однозначно надо переносить, да и календарь пора возвращать в прежнее русло!

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