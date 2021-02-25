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​«Спартак» попросил ЭСК РФС оценить работу Левникова в матче с «Динамо»

25 Февраля 2021, 14:10,

«Спартак» направил запрос в экспертно-судейскую комиссию, попросив оценить работу Кирилла Левникова на кубковом дерби против «Динамо».

Антон Фетисов, возглавляющий департамент «Спартака» по связям с общественностью, рассказал ТАСС, что клуб хочет получить разъяснения, чтобы избежать неоднозначных трактовок.

Вероятно, речь идёт об эпизоде с назначением Кириллом Левниковым пенальти, когда мяч встретился с пограничной зоной игрока «красно-белых» между рукой и плечом.

Напомним, «Спартак» уступил «динамовцам» с результатом 0:2 и вылетел из национального кубка уже на стадии 1/8 финала.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Кирилл Левников
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