​«Спартак» попросил ЭСК РФС оценить работу Левникова в матче с «Динамо»

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25 Февраля 2021, 14:10,
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«Спартак» направил запрос в экспертно-судейскую комиссию, попросив оценить работу Кирилла Левникова на кубковом дерби против «Динамо».
Антон Фетисов, возглавляющий департамент «Спартака» по связям с общественностью, рассказал ТАСС, что клуб хочет получить разъяснения, чтобы избежать неоднозначных трактовок.
Вероятно, речь идёт об эпизоде с назначением Кириллом Левниковым пенальти, когда мяч встретился с пограничной зоной игрока «красно-белых» между рукой и плечом.
Напомним, «Спартак» уступил «динамовцам» с результатом 0:2 и вылетел из национального кубка уже на стадии 1/8 финала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Кирилл Левников