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​Паршивлюк поблагодарил фанатов «Спартака» за баннер

21 Февраля 2021, 14:21,

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк посредством своей странички в Instagram поздравил фанатов своей команды с победой в кубковом дерби, а также поблагодарил фанатов «Спартака» за сделанный ими баннер.

«Неожиданно – это мягко сказано. До сих пор не могу понять, чем я заслужил такое отношение и поддержку», - написал Паршивлюк.

 

Сергей Паршивлюк является воспитанником «Спартака». За первую команду он выступал с 2008 по 2016 год, прежде чем отправиться в «Анжи». За «Динамо» Паршивлюк играет с лета 2019 года после перехода из «Ростова».

Напомним, в субботу «Динамо» обыграло «Спартак» со счётом 2:0 и вышло в четвертьфинал Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Сергей Паршивлюк
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