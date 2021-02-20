​Мозеса удалили в дерби с «Динамо»

В субботу вечером в кубковом дерби за путёвку в четвертьфинал сражаются «Динамо» и «Спартак». Команда Доменико Тедеско концовку встречи проводит в меньшинстве – красную карточку получил Виктор Мозес. В первом тайме он получил жёлтую карточку за игру рукой в своей штрафной площади, когда был назначен пенальти, а незадолго до конца игры нигериец был предупреждён во второй раз за вечер, сбивая Даниила Лесового после обрезки.

Следить за событиями дерби между «Динамо» и «Спартаком» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции. Динамовцы на текущую минуту имеют комфортное преимущество, проведя по голу в каждом из таймов.