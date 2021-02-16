Вартапетов: Матч «Спартака» с «Динамо» надо переносить

Бывший руководитель медицинской службы московского «Спартака» Михаил Вартапетов выступает за перенос субботнего матча с «Динамо» на Кубок России по причине сильного мороза.

Вартапетов в интервью Metaratings отметил, что, начиная играть при минус 15, команды могут завершать матч уже при минус 17-18. Также специалист советует обращать внимание на ветер и влажность и рекомендует «при наличии возможности и здравого смысла, такие игры, как, например, матчи с «Крыльями» в 2018-м и с «Динамо» сейчас, надо переносить».

Напомним, что из-за мороза три года назад также был отменен матч московского «Спартака» с «Крыльями Советов».