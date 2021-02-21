Шунин: «Если ты не выручаешь, то соответственно, счёт 1:1. Понятно, что там начались бы качели»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0).

- Вы обыграли принципиального соперника в тяжелых условиях и вышли в четвертьфинал Кубка. Какие эмоции от этого вечера?

- Эмоции, я думаю, вы чуть позже увидите, на камеру сняли, что было в раздевалке. Конечно же, только положительные. Был очень важный матч, были разговоры о том, состоится он или нет, старались убрать в сторону эти мысли и готовились к игре. На самом деле мне не показалось, что холодно во время игры. Понятно, что не лето, тем не менее, в принципе, играть было нормально.

- Ты сделал три сэйва в течение одной минуты. Согласен, что это был ключевой момент в игре?

- Всегда вратарь когда делает сэйвы… счет маленький, и есть шанс выручить. Если ты не выручаешь, то соответственно, счет 1:1. Понятно, что там начались бы качели. Непонятно, как бы сложился матч, но в ключевой момент было приятно помочь, в любой момент, в любой ситуации помочь команде. Надо отметить, что ребята - большие молодцы. То, как сыграли, то, как мы провели весь матч, у наших ворот не было много моментов, и реализовали впереди свои моменты. Что может быть еще лучше?

- Как поле стадиона, выдержало?

- Поле непростое, так как в Турции мы готовились на другом поле. Здесь оно прямо песочное, как на пляже. Понятно, что для сегодняшнего дня это хорошее поле, хорошие условия, но оно чуть другое.

Наверное, не могу не отметить игру наших молодых ребят, дебют Александра Кутицкого, хочу пожелать ему огромного счастья, стараться, работать, и он будет играть и приносить пользу нашему великому клубу.

- Соскучился по игре с болельщиками? Они оказали мощную поддержку.

- Я прямо не ожидал. Если честно, читал, что может приходить половина стадиона, но вышел, и ощущение было как в старые прежние времена. Болельщики, которые гнали нас вперед, конечно же, они придавали нам сил.