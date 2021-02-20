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А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка

20 Февраля 2021, 21:27,

Несмотря на столичный мороз, московское дерби в 1/8 финала состоялось по расписанию.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0 Спартак Москва
(1:0) Фомин Даниил 16'    
(2:0) _Tyukavin K. 45'    
Шунин Антон Ордец Иван Евгеньев Роман Паршивлюк Сергей Варела Гильермо Фомин Даниил   45' Моро Никола Шиманьски Себастиан   45'   45' (_Tyukavin K. (   45') Лесовой Даниил Липовой Данил   45' (Sly (   45') Грулёв Вячеслав
Запасные: Школик Игорь Захарян Арсен Нойштедтер Роман Комличенко Николай Плиев Заурбек Тюкавин Константин Лещук Игорь Слепов Сергей Терехов Антон Игбун Сильвестр Каборе Шарль Кутицкий Александр
Максименко Александр Жиго Самуэль Маслов Павел Джикия Георгий Мозес Виктор Айртон Лукас Умяров Наиль Зобнин Роман Хендрикс Йоррит Понсе Эсекель   45' Ларссон Джордан
Запасные: Ребров Артём Соболев Александр Сергеевич Игнатов Михаил Александрович Маркитесов Дмитрий Селихов Александр Кутепов Илья Бакаев Зелимхан Гапонов Илья Роша Педро
20 февраля. Стадион "ВТБ Арена".

В преддверии встречи «Динамо» и «Спартака» ходили разговоры по поводу возможного переноса матча из-за погодных условий. Но можно было не беспокоиться – в субботу немного потеплело, и к началу матча столбики термометров не опустились даже до отметки в минус десять градусов. В общем, повода переносить матч не было, и болельщики не зря покупали билеты на «ВТБ Арену».

Что будут творить весной «Динамо» и «Спартак» в чемпионате, является загадкой. У обеих команд немецкие главные тренеры, один из которых собирается уйти летом, а другой только полгода назад начал свой путь в России. Явный фаворит отчётной встречи не определялся. В дерби более-менее равных команд в первом матче после большого перерыва произойти могло всё что угодно.

Стартовый отрезок прошёл преимущественно с игрой первым номером «Спартака», за который с первых минут появился голландский новичок Хендрикс. Мозеса Тедеско отрядил на левый фланг, но в районе получаса игры экс-игрок «Челси» напортачил в центральной зоне обороны. Когда мяч летел в штрафной после подачи динамовского углового, Мозес сыграл в него верхней частью руки, сделав акцентированное движение. Плечо это или не плечо – решать было судьям. Видеоассистенты не убедили Левникова в чём-либо, и он посмотрел видеоповтор сам. Посмотрел – и поставил одиннадцатиметровый. Фомин не дрогнул, пробив с точки в левый угол мимо двинувшегося в противоположный Максименко (1:0).

В первом тайме моментов у «Спартака» вообще не было. Атака «красно-белых» явно хромала, пусть даже гости и стали больше владеть мячом в районе где-то получаса игры. А вот динамовцы имели супершанс удвоить преимущество в счёте на 24-й минуте. Варела прострелил с левого фланга по пустому руслу мимо нескольких игроков на дальнюю штангу, где оказавшийся один-одинёшенек Фомин врезал с подъёма по небесам.

На второй тайм «Спартак» вышел с мыслями о сравнении счёта, но недоработал впереди на 53-й минуте. Ларссон в контратаке отдал вперёд на Понсе, который не поставил в ближнем бою неразрешимых задач перед Шуниным, и Мозес на добивании таковых тоже не поставил. Вскоре Зобнин после углового филигранно пробивал пяткой в правый угол – Шунин перевёл на угловой. Вышедший на замену третьим форвардом Соболев сразу же ударил головой на подаче с корнера свечкой за лицевую.

«Бело-голубые» спокойно перенесли эти разрозненные выпады «красно-белых» и ответили по-взрослому, результативно. На 70-й минуте своё дело сделал только что вступивший в игре молодой Тюкавин. Он здорово сработал на левофланговом штрафном. Шиманьски навесил со стандарта, а Тюкавин поразил левый нижний угол из-под Жиго боковой частью стопы, находясь спиной к чужим воротам (2:0).

«Спартак» не наиграл в оставшееся время даже на один гол, тогда как Мозес наиграл на удаление, прихватив в центре поля убегавшего от него Лесового. Вердиктом Левникова была вторая жёлтая карточка нигерийцу. Уже уйдя с поля и находясь в подтрибунном помещении, разочарованный Мозес сорвал с себя перчатки и бросил их на пол. Но в Кубке России спартаковцам бросать перчатки уже некому – они бесславно вылетели из этого турнира. Вылетели, к слову, вслед за «Зенитом», которому «красно-белые» собирались бросить перчатку в чемпионате.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Кубок России
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Комментарии (16)
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0
CELTIC FROST
20 Февраля 2021, 23:38

В общем, насчет Тедеско можно уже подводить определенные итоги. Слабоватый тренер (Семак, к слову, тоже), который много двигается на бровке и говорит, но мало выполняет свои главные задачи. Ожиданий данный товарищ не оправдывает и розовые очки у болел слетают. Ни о чем.

0
Шунин Сандр
20 Февраля 2021, 22:06

Тедеско так и не привил команде немецкий стиль,поганый пас,нет мобильности и скорости в завершении атаки,слабая игра,самоотдача застойная.

2
Куляба
20 Февраля 2021, 21:57

мне Тедеско по людски жалко. Дали мужику состав, который только с Ахматом может тягаться и сказали: Вот мы Спартак, мы должны быть в ЛЧ! А какая ЛЧ с Соболевыми, Кралями, Хендриксами и прочими легионерами, которые настолько никому не нужны в Европе, что согласны даже ехать в лигу пешеходов РПЛ!

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5
Djin Green
20 Февраля 2021, 21:56

Эх Тедеско, так и не сделал ты из Спартака Российскую Баварию. Второй немец помудрее будет. Оба прививают немецкий стиль игры колченогим игрокам, что бы они уезжая в Европы сразу заиграли в топ чемпионатах, если валенки снимут. Грустно это всё.

1
sanay
20 Февраля 2021, 21:54

Оба гола и оба опять после стандартов. Ну, не хочет Тэдик работать по стандартам как в обороне так и в нападении. Пропустил со стандартов Спартак едва ли не больше всех в РПЛ, а не забил не одного мяча. Также не надежная неуверенная игра Максименко ( похоже он уже не научится играть на выходах) и сейвы Шунина, трижды выручившего БГ способствовали проигрышу Спартака.

4
jUMPER
20 Февраля 2021, 21:41

Силовики жестко поставили вопрос перед рефери...))) Динама должны идти дальше...пищивик пусть сосредоточится на чемпионате...))) Судья взял под козырек и с честью выполнил поставленную перед ним задачу...)))

3
Djin Green
20 Февраля 2021, 22:00

Всё по методичке - пенальти - удаление.

4
redwhite1959
20 Февраля 2021, 21:38

Правильно сказал Аршавин, что российский футбол за рубежом никто не смотрит - смотреть потому что не на что - сплошное "бодание"!(( Мяч внизу у команд не держится - всё больше по воздуху летает. А ведь классные команды тем и отличаются от неклассных, что бОльшую часть времени у них мяч внизу "ходит". Футбол в исполнении российских команд всё больше напоминает бенди - бОльшая часть мячей забивается со стандартов. Вот и сегодня "Динамо" два стандарта реализовало. Но - по большому счёту - матч разочаровал!(( Одна беготня - да и только...

2
только не мясо!!!
20 Февраля 2021, 21:37

Всех болельщиков с продолжением сезона и открытием весенне-летней части обувалова кем бы то не было самого "великого, могучего и народного" спартака ... Результатом - удовлетворён!

5
jUMPER
20 Февраля 2021, 21:46

С праздником! Сегодняшние два матча показали, в какой глубокой ж..яме наш футбол...))) Хотя футболом это назвать язык не поворачивается...)))

1
VC-Team
20 Февраля 2021, 21:46

"удовлетворен". надо же, достиг без кровавых мозолей, успел...

2
только не мясо!!!
20 Февраля 2021, 21:53

Ну ты б по себе о людях не судил бы? У нас с тобой разные понятия "удовлетворён")))

0
VC-Team
20 Февраля 2021, 22:23

да не приведи господь, конечно разное...

2
779
20 Февраля 2021, 21:32

Были намного лучше, интереснее, но ... такие матчи бывают.
Динамо вывезло за счёт очень внимательной игры в своей штрафной, стрёмного пенальти и случайного гола. А у нас предсказуемо не хватило креатива и настойчивости. Было по периоду в каждом из таймов впечатляющей игры, но это были десятиминутки.
Да и моменты, которые были во втором, надо реализовывать.
Зобнину надо больше работать на организацию, а не продолжать разрушать при живом Хендриксе.
Почему Соболев играет четверть матча?
А в общем впечатление не плохое. Тем более для февральского дня.

5
Куляба
20 Февраля 2021, 21:29

все логично, жаловаться на судейку бессмысленно, игры как не было так и нет
Спартаку пока ещё рано конкурировать с такими клубами как Динамо...

2
Милорадович Генрих
20 Февраля 2021, 21:54

Ну раз в два,три года можете и повыеживаться...

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