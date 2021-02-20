А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка

Несмотря на столичный мороз, московское дерби в 1/8 финала состоялось по расписанию.

В преддверии встречи «Динамо» и «Спартака» ходили разговоры по поводу возможного переноса матча из-за погодных условий. Но можно было не беспокоиться – в субботу немного потеплело, и к началу матча столбики термометров не опустились даже до отметки в минус десять градусов. В общем, повода переносить матч не было, и болельщики не зря покупали билеты на «ВТБ Арену».

Что будут творить весной «Динамо» и «Спартак» в чемпионате, является загадкой. У обеих команд немецкие главные тренеры, один из которых собирается уйти летом, а другой только полгода назад начал свой путь в России. Явный фаворит отчётной встречи не определялся. В дерби более-менее равных команд в первом матче после большого перерыва произойти могло всё что угодно.

Стартовый отрезок прошёл преимущественно с игрой первым номером «Спартака», за который с первых минут появился голландский новичок Хендрикс. Мозеса Тедеско отрядил на левый фланг, но в районе получаса игры экс-игрок «Челси» напортачил в центральной зоне обороны. Когда мяч летел в штрафной после подачи динамовского углового, Мозес сыграл в него верхней частью руки, сделав акцентированное движение. Плечо это или не плечо – решать было судьям. Видеоассистенты не убедили Левникова в чём-либо, и он посмотрел видеоповтор сам. Посмотрел – и поставил одиннадцатиметровый. Фомин не дрогнул, пробив с точки в левый угол мимо двинувшегося в противоположный Максименко (1:0).

В первом тайме моментов у «Спартака» вообще не было. Атака «красно-белых» явно хромала, пусть даже гости и стали больше владеть мячом в районе где-то получаса игры. А вот динамовцы имели супершанс удвоить преимущество в счёте на 24-й минуте. Варела прострелил с левого фланга по пустому руслу мимо нескольких игроков на дальнюю штангу, где оказавшийся один-одинёшенек Фомин врезал с подъёма по небесам.

На второй тайм «Спартак» вышел с мыслями о сравнении счёта, но недоработал впереди на 53-й минуте. Ларссон в контратаке отдал вперёд на Понсе, который не поставил в ближнем бою неразрешимых задач перед Шуниным, и Мозес на добивании таковых тоже не поставил. Вскоре Зобнин после углового филигранно пробивал пяткой в правый угол – Шунин перевёл на угловой. Вышедший на замену третьим форвардом Соболев сразу же ударил головой на подаче с корнера свечкой за лицевую.

«Бело-голубые» спокойно перенесли эти разрозненные выпады «красно-белых» и ответили по-взрослому, результативно. На 70-й минуте своё дело сделал только что вступивший в игре молодой Тюкавин. Он здорово сработал на левофланговом штрафном. Шиманьски навесил со стандарта, а Тюкавин поразил левый нижний угол из-под Жиго боковой частью стопы, находясь спиной к чужим воротам (2:0).

«Спартак» не наиграл в оставшееся время даже на один гол, тогда как Мозес наиграл на удаление, прихватив в центре поля убегавшего от него Лесового. Вердиктом Левникова была вторая жёлтая карточка нигерийцу. Уже уйдя с поля и находясь в подтрибунном помещении, разочарованный Мозес сорвал с себя перчатки и бросил их на пол. Но в Кубке России спартаковцам бросать перчатки уже некому – они бесславно вылетели из этого турнира. Вылетели, к слову, вслед за «Зенитом», которому «красно-белые» собирались бросить перчатку в чемпионате.

Кирилл Иванцов