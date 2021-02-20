А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка

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20 Февраля 2021, 21:27,
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Несмотря на столичный мороз, московское дерби в 1/8 финала состоялось по расписанию.
|(1:0) Фомин Даниил 16'
|(2:0) _Tyukavin K. 45'
В преддверии встречи «Динамо» и «Спартака» ходили разговоры по поводу возможного переноса матча из-за погодных условий. Но можно было не беспокоиться – в субботу немного потеплело, и к началу матча столбики термометров не опустились даже до отметки в минус десять градусов. В общем, повода переносить матч не было, и болельщики не зря покупали билеты на «ВТБ Арену».
Что будут творить весной «Динамо» и «Спартак» в чемпионате, является загадкой. У обеих команд немецкие главные тренеры, один из которых собирается уйти летом, а другой только полгода назад начал свой путь в России. Явный фаворит отчётной встречи не определялся. В дерби более-менее равных команд в первом матче после большого перерыва произойти могло всё что угодно.
Стартовый отрезок прошёл преимущественно с игрой первым номером «Спартака», за который с первых минут появился голландский новичок Хендрикс. Мозеса Тедеско отрядил на левый фланг, но в районе получаса игры экс-игрок «Челси» напортачил в центральной зоне обороны. Когда мяч летел в штрафной после подачи динамовского углового, Мозес сыграл в него верхней частью руки, сделав акцентированное движение. Плечо это или не плечо – решать было судьям. Видеоассистенты не убедили Левникова в чём-либо, и он посмотрел видеоповтор сам. Посмотрел – и поставил одиннадцатиметровый. Фомин не дрогнул, пробив с точки в левый угол мимо двинувшегося в противоположный Максименко (1:0).
В первом тайме моментов у «Спартака» вообще не было. Атака «красно-белых» явно хромала, пусть даже гости и стали больше владеть мячом в районе где-то получаса игры. А вот динамовцы имели супершанс удвоить преимущество в счёте на 24-й минуте. Варела прострелил с левого фланга по пустому руслу мимо нескольких игроков на дальнюю штангу, где оказавшийся один-одинёшенек Фомин врезал с подъёма по небесам.
На второй тайм «Спартак» вышел с мыслями о сравнении счёта, но недоработал впереди на 53-й минуте. Ларссон в контратаке отдал вперёд на Понсе, который не поставил в ближнем бою неразрешимых задач перед Шуниным, и Мозес на добивании таковых тоже не поставил. Вскоре Зобнин после углового филигранно пробивал пяткой в правый угол – Шунин перевёл на угловой. Вышедший на замену третьим форвардом Соболев сразу же ударил головой на подаче с корнера свечкой за лицевую.
«Бело-голубые» спокойно перенесли эти разрозненные выпады «красно-белых» и ответили по-взрослому, результативно. На 70-й минуте своё дело сделал только что вступивший в игре молодой Тюкавин. Он здорово сработал на левофланговом штрафном. Шиманьски навесил со стандарта, а Тюкавин поразил левый нижний угол из-под Жиго боковой частью стопы, находясь спиной к чужим воротам (2:0).
«Спартак» не наиграл в оставшееся время даже на один гол, тогда как Мозес наиграл на удаление, прихватив в центре поля убегавшего от него Лесового. Вердиктом Левникова была вторая жёлтая карточка нигерийцу. Уже уйдя с поля и находясь в подтрибунном помещении, разочарованный Мозес сорвал с себя перчатки и бросил их на пол. Но в Кубке России спартаковцам бросать перчатки уже некому – они бесславно вылетели из этого турнира. Вылетели, к слову, вслед за «Зенитом», которому «красно-белые» собирались бросить перчатку в чемпионате.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва, Кубок России
В общем, насчет Тедеско можно уже подводить определенные итоги. Слабоватый тренер (Семак, к слову, тоже), который много двигается на бровке и говорит, но мало выполняет свои главные задачи. Ожиданий данный товарищ не оправдывает и розовые очки у болел слетают. Ни о чем.
Тедеско так и не привил команде немецкий стиль,поганый пас,нет мобильности и скорости в завершении атаки,слабая игра,самоотдача застойная.
мне Тедеско по людски жалко. Дали мужику состав, который только с Ахматом может тягаться и сказали: Вот мы Спартак, мы должны быть в ЛЧ! А какая ЛЧ с Соболевыми, Кралями, Хендриксами и прочими легионерами, которые настолько никому не нужны в Европе, что согласны даже ехать в лигу пешеходов РПЛ!
Эх Тедеско, так и не сделал ты из Спартака Российскую Баварию. Второй немец помудрее будет. Оба прививают немецкий стиль игры колченогим игрокам, что бы они уезжая в Европы сразу заиграли в топ чемпионатах, если валенки снимут. Грустно это всё.
Оба гола и оба опять после стандартов. Ну, не хочет Тэдик работать по стандартам как в обороне так и в нападении. Пропустил со стандартов Спартак едва ли не больше всех в РПЛ, а не забил не одного мяча. Также не надежная неуверенная игра Максименко ( похоже он уже не научится играть на выходах) и сейвы Шунина, трижды выручившего БГ способствовали проигрышу Спартака.
Силовики жестко поставили вопрос перед рефери...))) Динама должны идти дальше...пищивик пусть сосредоточится на чемпионате...))) Судья взял под козырек и с честью выполнил поставленную перед ним задачу...)))
Всё по методичке - пенальти - удаление.
Правильно сказал Аршавин, что российский футбол за рубежом никто не смотрит - смотреть потому что не на что - сплошное "бодание"!(( Мяч внизу у команд не держится - всё больше по воздуху летает. А ведь классные команды тем и отличаются от неклассных, что бОльшую часть времени у них мяч внизу "ходит". Футбол в исполнении российских команд всё больше напоминает бенди - бОльшая часть мячей забивается со стандартов. Вот и сегодня "Динамо" два стандарта реализовало. Но - по большому счёту - матч разочаровал!(( Одна беготня - да и только...
Всех болельщиков с продолжением сезона и открытием весенне-летней части обувалова кем бы то не было самого "великого, могучего и народного" спартака ... Результатом - удовлетворён!
С праздником! Сегодняшние два матча показали, в какой глубокой ж..яме наш футбол...))) Хотя футболом это назвать язык не поворачивается...)))
"удовлетворен". надо же, достиг без кровавых мозолей, успел...
Ну ты б по себе о людях не судил бы? У нас с тобой разные понятия "удовлетворён")))
да не приведи господь, конечно разное...
Были намного лучше, интереснее, но ... такие матчи бывают.
Динамо вывезло за счёт очень внимательной игры в своей штрафной, стрёмного пенальти и случайного гола. А у нас предсказуемо не хватило креатива и настойчивости. Было по периоду в каждом из таймов впечатляющей игры, но это были десятиминутки.
Да и моменты, которые были во втором, надо реализовывать.
Зобнину надо больше работать на организацию, а не продолжать разрушать при живом Хендриксе.
Почему Соболев играет четверть матча?
А в общем впечатление не плохое. Тем более для февральского дня.
все логично, жаловаться на судейку бессмысленно, игры как не было так и нет
Спартаку пока ещё рано конкурировать с такими клубами как Динамо...
Ну раз в два,три года можете и повыеживаться...