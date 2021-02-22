Уткин: «Полное разочарование в Тедеско»

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» в столичном дерби. Встреча московских команд состоялась в рамках 1/8 финала Кубка России. Подопечные Доменико Тедеско потерпели поражение со счетом 0:2.

«Полное разочарование в Тедеско. Матч-менеджмент был неубедительным. «Спартак» не смог перестроиться и доводить свои атаки до явных угроз. Объяснения этому я не нахожу», - рассказал Уткин на своем канале в Youtube.

По итогам 19 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Тедеско проведут на «Открытие Арене» против казанского «Рубина». Игра состоится в воскресенье, 28-го февраля.