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Уткин: «Полное разочарование в Тедеско»

22 Февраля 2021, 12:59,

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо» в столичном дерби. Встреча московских команд состоялась в рамках 1/8 финала Кубка России. Подопечные Доменико Тедеско потерпели поражение со счетом 0:2.

«Полное разочарование в Тедеско. Матч-менеджмент был неубедительным. «Спартак» не смог перестроиться и доводить свои атаки до явных угроз. Объяснения этому я не нахожу», - рассказал Уткин на своем канале в Youtube.

По итогам 19 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 35 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Тедеско проведут на «Открытие Арене» против казанского «Рубина». Игра состоится в воскресенье, 28-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Василий Уткин, Доменико Тедеско
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