​Матч «Динамо» - «Спартак» не перенесут

Кубковый поединок между «Динамо» и «Спартаком» не перенесут. РФС получил от всех принимающих матчи 1/8 финала клубов подтверждения о проведении игр. Перенести встречу могут лишь за час до стартового свистка по решению инспектора, если для этого будут основания с учётом фактических условий.

«Динамо» и «Спартак» должны сыграть в ближайшую субботу, двадцатого февраля. Ранее появлялась информация о том, что дерби может быть перенесено из-за ожидаемого сильного мороза в Москве.

Добавим, что игры 1/8 финала Кубка России должны пройти двадцатого, двадцать первого и двадцать второго числа.