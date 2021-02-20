Все билеты на матч «Динамо» - «Спартак» реализованы

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20 Февраля 2021, 15:36,
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Билеты на поединок 1/8 финала Кубка России «Динамо» - «Спартак» распроданы, об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».
«Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, все билеты на сегодняшнее кубковое дерби реализованы», - говорится в сообщении на официальном сайте «красно-белых».
Встреча между «Динамо» и «Спартаком» состоится в субботу, 20-го февраля, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча - 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
В чемпионате России «красно-белые» занимают третье место, а «бело-голубые» располагаются на шестой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва