Все билеты на матч «Динамо» - «Спартак» реализованы

Билеты на поединок 1/8 финала Кубка России «Динамо» - «Спартак» распроданы, об этом сообщила пресс-служба «красно-белых».

«Гостевые кассы на стадионе «Динамо» открываться не будут, все билеты на сегодняшнее кубковое дерби реализованы», - говорится в сообщении на официальном сайте «красно-белых».

Встреча между «Динамо» и «Спартаком» состоится в субботу, 20-го февраля, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча - 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

В чемпионате России «красно-белые» занимают третье место, а «бело-голубые» располагаются на шестой строчке.