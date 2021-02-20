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​«Спартак» объяснил отсутствие Крала в заявке на матч с «Динамо»

20 Февраля 2021, 18:54,

В субботу «Спартак» проведёт первый официальный матч в календарном году – команда Доменико Тедеско сразится с «Динамо» в рамках национального кубка. В заявке «красно-белых» не оказалось полузащитника Алекса Крала. Как сообщает пресс-служба клуба в Twitter, чешский футболист не сыграет в качестве меры предосторожности по причине перегрузки опорно-двигательного аппарата.

В нынешнем сезоне Алекс Крал провёл за «Спартак» двадцать матчей и отдал три голевых паса.

«Динамо» и «Спартак» начнут матч в половине восьмого. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Алекс Крал
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