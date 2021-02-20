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Тедеско: «Нельзя на 100% играть на протяжении 85 минут, нужно играть от свистка до свистка весь матч»

20 Февраля 2021, 19:31,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч ТВ».

- На сборах вы отрабатывали новую схему, а сейчас возвращаетесь к трем центральным. Что это означает?  Для команды это не проблема?

- Вы очень много внимания уделяете этим схемам. На самом деле они не настолько важны. Важны индивидуальные качества игрока, энергия, которую он отдает на поле, игровые принципы. Конечно, схема дает нам определенную гибкость. В жизни любому человеку нужна гибкость, но это не является основополагающим.

- Вы уже проводили матч против «Динамо» Сандро Шварца. Тогда была ничья 1:1, а сегодня нужно побеждать. Что вы готовы изменить по сравнению с тем матчем?

- Прежде всего, мы бы не хотели пропустить гол в свои ворота, который бы сравнял счет. Вспоминая тот матч, была очень хорошая, очень интенсивная игра. Все решают детали и мелочи, в таких играх нельзя на 100% играть на протяжении 85 минут, нужно играть от свистка до свистка весь матч.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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