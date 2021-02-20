«У нас всё чётко»: «Динамо» готово к дерби со «Спартаком»

«Динамо» сообщило о готовности своего стадиона к проведению поединка 1/8 финала Кубка России против другого столичного клуба - «Спартака». Ранее появилась информация, что встречу могут перенести из-за низкой температуры.

«Не знаем, что за матч вы собрались смотреть, у нас все четко», - гласит сообщение пресс-службы клуба в «Твиттере».

Дерби между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 20-го февраля. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.