Моро: «Последние пять недель очень усердно работали, много бегали, и теперь понятно, что всё это было не зря»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0).

- Поделись своими впечатлениями о победе в кубковом дерби.

- Каждая победа - это здорово, но выиграть в дерби со «Спартаком» после зимнего перерыва - это великолепно! Я очень горжусь всей командой и хотел бы поздравить всех нас.

- Какой момент стал решающим в этом матче?

- Когда мы забили первый, а потом и второй голы. А если серьезно, то мы с первых минут хорошо играли, на 100% выкладывались во всех единоборствах и контратаках. Думаю, мы заслужили эту победу.

- Ты хорошо сыграл, заработал штрафной, после которого Тюкавин забил второй гол. Как тебе удалось выполнить такой объем работы?

- Мы последние пять недель очень усердно работали, много бегали, и теперь понятно, что всё это было не зря. Всё отлично. Столько бегать не очень приятно, но теперь мы видим результат.

- Что скажешь об игру в такую погоду?

- Я впервые играл в такой холод. Надеюсь, что скоро потеплеет, и нам будет легче.