Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Моро: «Последние пять недель очень усердно работали, много бегали, и теперь понятно, что всё это было не зря»

21 Февраля 2021, 15:58,

Полузащитник «Динамо» Никола Моро на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0).

- Поделись своими впечатлениями о победе в кубковом дерби.

- Каждая победа - это здорово, но выиграть в дерби со «Спартаком» после зимнего перерыва - это великолепно! Я очень горжусь всей командой и хотел бы поздравить всех нас.

- Какой момент стал решающим в этом матче?

- Когда мы забили первый, а потом и второй голы. А если серьезно, то мы с первых минут хорошо играли, на 100% выкладывались во всех единоборствах и контратаках. Думаю, мы заслужили эту победу.

- Ты хорошо сыграл, заработал штрафной, после которого Тюкавин забил второй гол. Как тебе удалось выполнить такой объем работы?

- Мы последние пять недель очень усердно работали, много бегали, и теперь понятно, что всё это было не зря. Всё отлично. Столько бегать не очень приятно, но теперь мы видим результат.

- Что скажешь об игру в такую погоду?

- Я впервые играл в такой холод. Надеюсь, что скоро потеплеет, и нам будет легче.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Никола Моро
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола