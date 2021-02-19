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Шварц: «Каждый конкретный футболист сделал большой прогресс в своем развитии»

19 Февраля 2021, 12:18,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» дал оценку готовности команды.

- Вопрос по травмированным футболистам. Оцените состояние Паршивлюка, Скопинцева и Нжи.

- Что касается Клинтона, он у нас на тренировочном сборе провел только первые 3-4 дня и выбыл, поэтому на него мы не можем рассчитывать в завтрашней игре. По Скопинцеву ситуация: он тренируется с нами в команде последнюю неделю и последнее решение  по нему будет принято чуть позже. По Сергею Паршивлюку, он в команде 10-14 дней проводит в активных тренировках. В последней контрольной встрече он провел 60 минут.

- В первой части чемпионата вы использовали одну и ту же группу игроков, замены делались из-за травм и дисквалификаций, но костяк был тем же. На сборах вы сильно ротировали состав в центре поля и обороне. Вы как предпочитаете играть?

- В первую очередь мне надо сказать, что за долгое время подготовки у нас практически все игроки получили необходимую игровую практику. Я считаю, что каждый конкретный футболист сделал большой прогресс в своем развитии. С точки зрения команды и коллектива мы тоже сейчас на ступеньку выше.  Важно, что у нас в контрольных матчах все футболисты получили свои игровые минуты. Что касается завтрашнего матча, то, конечно, мы не можем назвать состав и систему, по которой мы завтра будем играть.

- Известно, что «Спартак» на сборах наигрывал схему в 4 защитника. Готовы ли вы к тому, что соперник завтра может сыграть именно по ней?

- Мы знаем, анализировали, просматривали моменты и готовились к тому, что Тедеско на сборах наигрывал игру в четыре защитника. Более того, я знаю, что он использовал эту схему, работая главным тренером «Шальке».

- Почему Евгеньев и Ордец не наигрывались вместе в центре обороны и действовали порознь в контрольных матчах?

- Последний матч они как раз таки провели  в паре. А вообще да, мы использовали разные сочетания центральных защитников.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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