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ЭСК РФС вынесла решение о пенальти в матче «Динамо» - «Спартак»

27 Февраля 2021, 15:31,

Стало известно решение экспертно-судейской комиссии по моменту с назначением 11-метрового в поединке 1/8 финала Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком». Об этом информирует ТАСС.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что комиссия единогласно поддержала решение главного судьи встречи назначить пенальти в ворота «красно-белых».

Напомним, что хавбек «бело-голубых» Даниил Фомин открыл счёт в дерби, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой.  В середине второго тайма нападающий удвоил преимущество хозяев. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва
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Комментарии (1)
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0
sanay
27 Февраля 2021, 15:53

Другого от бомжовскоротенберговской компании не стоило ожидать..))))))

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