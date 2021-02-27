ЭСК РФС вынесла решение о пенальти в матче «Динамо» - «Спартак»

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27 Февраля 2021, 15:31,
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Стало известно решение экспертно-судейской комиссии по моменту с назначением 11-метрового в поединке 1/8 финала Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком». Об этом информирует ТАСС.
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что комиссия единогласно поддержала решение главного судьи встречи назначить пенальти в ворота «красно-белых».
Напомним, что хавбек «бело-голубых» Даниил Фомин открыл счёт в дерби, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. В середине второго тайма нападающий удвоил преимущество хозяев. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Динамо Москва
Другого от бомжовскоротенберговской компании не стоило ожидать..))))))