ЭСК РФС вынесла решение о пенальти в матче «Динамо» - «Спартак»

Стало известно решение экспертно-судейской комиссии по моменту с назначением 11-метрового в поединке 1/8 финала Кубка России между столичными «Динамо» и «Спартаком». Об этом информирует ТАСС.

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что комиссия единогласно поддержала решение главного судьи встречи назначить пенальти в ворота «красно-белых».

Напомним, что хавбек «бело-голубых» Даниил Фомин открыл счёт в дерби, реализовав пенальти, назначенный за игру Виктора Мозеса рукой. В середине второго тайма нападающий удвоил преимущество хозяев. Поединок завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.