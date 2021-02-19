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Шварц не исключает появления новичков

19 Февраля 2021, 12:29,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» похвалил молодых игроков и отметил, что команда может кадрово усилиться.

- Несколько матчей назад вы играли против «Спартака». Какие-то выводы сделаны, будет ли игра отличаться от той? Составы у вас и соперника отличаются не сильно.

- Мы готовимся к тому, что «Спартак» может выставить две разные схемы. Вполне вероятно, что он завтра будет намерен сыграть так же, как играл против нас в первом круге по схеме 3-4-1-2. Вполне вероятно, что мы предпочтем схему 4-3-3. Как в итоге завтра «Спартак» сыграет, посмотрим завтра.

- В зимнее трансферное окно не было приобретений. Насколько для вас это волнительный момент? Ждать ли еще трансферов?

- Стоит отметить, что к нам из аренды вернулся Данил Липовой, он производит очень хорошее впечатление, исходя из зимних сборов. Мы решили, так как на данный момент у нас очень молодая команда, с большим потенциалом, будем развивать ее дальше. Если говорить о новых приобретениях, то это должны быть те игроки, которые нас качественно усилят. У нас еще есть несколько дней до завершения трансферного окна, посмотрим, как  в итоге будет складываться ситуация с приобретениями.

- Расскажите про Захаряна и Тюкавина, это их первые сборы с первой командой. Насколько они справляются с нагрузками?

- Я очень рад этими двумя молодыми игроками, ребята открыты постоянно к чему-то новому, впитывают новую информацию, усердно работают на тренировках. Мне доставляет удовольствие работать с этими игроками. То же самое могу сказать про опытных футболистов как Каборе. Эти ребята тоже абсолютно открыты к тому, что мы привносим в тренировочный процесс.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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