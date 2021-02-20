Фомин: «Плана не было, чтобы играть именно на контратаках»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (2:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- Сыграть на контратаках против «Спартака» - это был изначальный план, или это по ситуации случилось?

- Такого плана не было, что именно на контратаках. Хотели где-то владеть инициативой, где-то выбегать в быстрые атаки. Получилось, что забили гол, 1:0. Поэтому было проще играть чуть пониже и проводить быстрые атаки. Моменты были, в том числе у меня. Во втором тайме был момент, где перетерпели и забили второй гол. Главное, что довели матч до победы.

- Ваш тренер до матча говорил, что вы готовы к разным схемам «Спартака». Сегодня они сыграли 4-4-2. Насколько для вас это было неожиданностью?

- Готовились к тому, что «Спартак» будет играть в четыре защитника и в пять, поэтому для нас не было удивления. План строили так, чтобы отталкиваться от игры в четыре защитника. Главное, что выиграли. Сегодня главное - был результат.

- Эпизод с пенальти вызвал много споров. Как вам показалось, куда мяч Мозесу попал?

- Если честно, я не видел еще момент. Главное, что назначили пенальти, а все остальное посмотрим. Может быть, выскажу свое мнение.

- Рестарт сезона с победы. Что это значит в эмоциональном плане и вообще в перспективах всего чемпионата и не только Кубка?

- Конечно, после победы восстановление лучше, это придаст нам настроения, победа над «Спартаком» в дерби, первом матче сезона. Классная атмосфера сегодня была, болельщики пришли в такую погоду. В эмоциональном плане, надеюсь, это нам сыграет на руку сейчас. Завтра выходной, начинаем готовиться к «Ахмату». Сейчас у нас важные матчи, все зависит от нас. Мы молодая и голодная команда, будем работать и в конце сезона посмотрим, какое место займем.

- На других участников Кубка смотрите? Там же жеребьевка будет.

- Сейчас у нас «Ахмат» на очереди, а когда пройдет жеребьевка, тогда и обсудим.