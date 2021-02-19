«Динамо» обращалось в РФС с просьбой перенести матч со «Спартаком»

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19 Февраля 2021, 16:25,
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Российский футбол возвращается после зимнего перерыва, в субботу должен состояться кубковый матч «Динамо» - «Спартак». В руководстве динамовского клуба уверены, что игра состоится, несмотря на морозную погоду в Москве. При этом генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отметил, что со стороны «бело-голубых» была просьба к футбольным властям назначить другую дату этого матча.
«Мы обращались по поводу переноса матча, но РФС принято решение проводить игру по регламенту», - приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Глава «Динамо» также надеется на мощную поддержку со стороны болельщиков, а прогноз погоды с температурой -10 на время матча позволяет верить в то, что поединок не перенесут в последний момент.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Динамо Москва, Константин Пивоваров