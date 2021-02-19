Бышовец о матче «Динамо» — «Спартак»: «Многое будет зависеть от того, насколько игроки готовы к климатическим условиям»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Анатолий Бышовец ответил на вопрос о том, как по его мнению пройдёт матч 1/8 финала Кубка России между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Всё зависит от того, насколько игроки готовы к погоде. Скорее всего, у футболистов с трудом получиться исполнить наработанные на тренировках тактические приёмы», - заявил футбольный функционер, сообщает Sport24. «На первый план выйдут волевые качества и настрой футболистов».

Матч 1/8 финала Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт 20 февраля в 19:30 по московскому времени на стадионе «ВТБ Арена». За несколько дней до дерби появлялись сообщения о том, что дату встречи могут изменить на более поздний период из-за погодных условий в столице.