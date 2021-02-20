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​Составы «Динамо» и «Спартака» на кубковое дерби

20 Февраля 2021, 18:41,

В субботу вечером в рамках 1/8 финала Кубка России сразятся «Динамо» и «Спартак». Команды уже объявили стартовые составы на дерби, которое стартует в половине восьмого по московскому времени.

Главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Оливера, Фомин, Грулёв, Лесовой, Липовой, Шиманьски, Моро.

Рулевой «красно-белых» Доменико Тедеско, в свою очередь, выбрал такой состав: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Зобнин, Умяров, Мозес, Понсе, Ларссон.

Следить за ходом поединка между «Динамо» и «Спартаком» можно будет в подробной текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Динамо Москва
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