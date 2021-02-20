Соболев рассказал о настрое на кубковый матч с «Динамо»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем поединке против «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Цель на матч - забить гол. Самая главная цель - победа. Думаю, мы в отличной форме», - передает слова нападающего пресс-служба столичного клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний нападающий принял участие в 12 поединках, отметившись пятью забитыми мячами (один - с пенальти) и результативной передачей.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоится в субботу, 20-го февраля, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.