​Шварц: «Мы проявили характер»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в Кубке России.

«Игра была сложной. Не только из-за погодных условий, а ещё и потому, что встречались две сильные команды. Мы хорошо вошли в игру и проявили характер. Быстро переходили от обороны к атаке. Я доволен игрой команды», - высказался Шварц на пресс-конференции.

«Перед игрой мы проделали серьёзную работу, была теория по стандартным положениям. Они могут быть решающими», - отметил наставник «бело-голубых».

«Динамо» вышло в четвертьфинал турнира и на следующей неделе узнает имя своего следующего соперника.