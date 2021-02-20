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​Шварц: «Мы проявили характер»

20 Февраля 2021, 22:42,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в Кубке России.

«Игра была сложной. Не только из-за погодных условий, а ещё и потому, что встречались две сильные команды. Мы хорошо вошли в игру и проявили характер. Быстро переходили от обороны к атаке. Я доволен игрой команды», - высказался Шварц на пресс-конференции.

«Перед игрой мы проделали серьёзную работу, была теория по стандартным положениям. Они могут быть решающими», - отметил наставник «бело-голубых».

«Динамо» вышло в четвертьфинал турнира и на следующей неделе узнает имя своего следующего соперника.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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