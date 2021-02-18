Бушманов: «Динамо» играет в рискованный футбол, а у «Спартака» сильная сторона – быстрый выход в атаку»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»поделился ожиданиями от кубкового матча с «Динамо».

- Скоро сезон возобновляется кубковым матчем «Динамо» - «Спартак». Какие главные интриги в этой игре?

- Интересно будет посмотреть выйдет ли на поле новичок «Спартака» Хендрикс. Я смотрел контрольную встречу с «Ригой» и обратил внимание на его игру. Видно, что это обученный качественный футболист, с хорошей техникой и отличным видением поля. Понятно, что это кубковый матч, когда не может быть ничьей, и тем он интересен.

- Состав у «Спартака» на матч с «Динамо» уже более-менее понятен, или какие-то позиции вызывают вопросы?

- Если все будут здоровы, то более-менее все понятно. Хотя на сборах «Спартак» играл в четыре защитника. Но мне кажется, что «красно-белые» вернут ту расстановку, которая была в первой части сезона. В обороне будут играть Джикия, Жиго и Маслов.

- Хендрикса сразу бросят в бой? Он ведь уже давно с командой работает.

- Мне кажется, да. По тому матчу, что я видел на сборах, это качественный игрок, плюс он перешел из чемпионата, где сезон сейчас идет. Поэтому у него должно быть хорошее физическое состояние.

- Какая сейчас самая сильная сторона «Спартака»?

- Сыгранность. Также можно назвать атаку. Понсе и Ларссон проводят хороший сезон, оба забивают.

- Многие специалисты, кто следит за сборами «Динамо», отмечают, что команда много пропускает. В дерби мы увидим много голов в ворота «бело-голубых», учитывая силу спартаковского нападения?

- У «Спартака» сильная сторона – быстрый выход в атаку. Безусловно, это может сказаться. «Динамо» перестраивается с приходом Шварца. Команда стала играть в более зрелищный футбол, но с другой стороны он более открытый и рисковый в плане обороны и свободных зон в защите. Но все-таки нельзя сравнивать товарищеские встречи на сборах и официальную игру. Хозяева знают сильные стороны «Спартака». Посмотрим, как в игре сложится.

- Чей состав вам больше нравится?

- Команды примерно одного уровня. «Спартак» более сыгранный как команда. Дольше работает с тренером. «Динамо» перестраивалось в последнее время.

- То, что «Спартак» готовится сейчас в Тарасовке в сложных погодных условиях, повысит их шансы на успех, ведь команда будет более адаптирована к морозам?

- Сложный вопрос. С одной стороны должно быть привычнее. Но к такой погоде, когда сильный минус или большой плюс сложно адаптироваться. Только игра покажет что лучше.

- Может, стоит вообще отменить игру в такой холод?

- Нет. Когда эти даты назначались, все понимали, что может быть минус. Есть регламент и решение будет приниматься в день матча.

- Сегодня минус пятнадцать, пограничная погода.

- Я сегодня не выходит на улицу надолго. Как я понимаю, если хотя бы одна из команд отказывается играть, тогда матч переносится. Понятно, что в такую погоду играть не очень приятно. Да и смотреть на стадионе болельщикам будет не очень комфортно. Но мы не знаем, какая будет погода в субботу, с ветром или нет. Иногда при минус восемь с сильным ветром вообще кошмар, а иногда и в минус двенадцать нормально, когда нет ветра.

- Какой результат в этой встрече наиболее вероятнее?

- Точно кто-то выиграет из этих команд (смеется).

Елена Григорьевская