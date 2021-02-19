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Червиченко: «Считаю большой глупостью возвращение Промеса»

19 Февраля 2021, 16:06,

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко не верит в то, что потенциальный трансфер атакующего игрока «Аякса» Куинси Промеса принесёт какую-то пользу «красно-белым».

- Я считаю большой глупостью возвращение Промеса, - заявил Червиченко Sport24.

Экс-глава клуба аргументировал свою мысль тем, что вряд ли голландец поможет команде в ближайшем матче с «Динамо», а также должен будет отбыть карантин по приезду в Россию.

Что касается предстоящего московского дерби, то «Спартак» выглядит лучше «Динамо», считает бывший владелец «красно-белых»: «Спартак» уже 18 лет без Кубка, уже пора бы и выиграть!» - заявил Червиченко.

Если игру не отменят из-за морозной погоды, она состоится в субботу и начнется в 19:30 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Андрей Червиченко
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