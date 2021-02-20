​Маслову выбили зуб в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Павел Маслов получил травму в субботнем кубковом матче против «Динамо». Футболисту выбили зуб, о чём он рассказал журналисту «Матч ТВ» Антону Анисимову. Соответствующее видео журналист опубликовал в «сториз» на своей страничке в Instagram.

Напомним, «Спартак» проиграл «Динамо» со счётом 0:2 и завершил выступления в национальном кубке. Павел Маслов в прошедшем поединке на «ВТБ Арене» провёл на футбольном поле все девяносто минут.

Всего в нынешнем сезоне Павел Маслов провёл за «Спартак» двадцать матчей, в которых отдал один результативный пас.