Тедеско: «Обидно, что мы вылетели из Кубка, но изначально матч не предполагался простым»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:2) в эфире канала «Матч ТВ».

- Насколько такой счет соответствует содержанию игры?

- Сложно ответить, для этого надо игру пересмотреть, но можно сказать, что мы сегодня хорошо играли, особенно в начале каждого тайма, первого и второго. Но так получилось, что после 15 минут каждого тайма мы пропустили по голу.

- Вы попросили не обращать внимания на схему, тогда надо спросить, как в этой схеме проявили себя некоторые футболисты? Мозес и Зобнин, которые играли не на своих привычных флангах, и Маслов, который стал фланговым защитником?

- Маслов изначально был крайним защитником и еще в «Спартаке-2» играл на этой позиции. Виктор Мозес - классический вингер. Роман Зобнин, если вы помните, играл на этой позиции как в сборной, так и в «Спартаке» в чемпионский сезон. Сегодня да, мы пропустили два гола, один с пенальти, второй - со штрафного.

- Ваше видение эпизода с пенальти - куда все-таки мяч попал Мозесу, в плечо или руку?

- Я не хочу говорить об этом, пенальти и пенальти. Действия арбитра больше не комментирую здесь.

- Что такое поражение значит для следующей части сезона, оно выбивает вас как-то из колеи или нет?

- Нам, конечно, обидно, что мы вылетели из Кубка, но изначально матч не предполагался простым - дерби, тем более, на выезде. У нас остался чемпионат, мы на третьем месте. Хотим как минимум закрепиться либо развить успех. Я думаю, все предпосылки у нас для этого есть.