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Шварц ответил на вопрос о возможном переносе матча со «Спартаком»

19 Февраля 2021, 12:08,

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком».

- Конечно, завтра мы ожидаемой очень интенсивной игры. Это первый официальный матч после зимней паузы. Я считаю, что мы хорошо провели подготовку, четыре недели интенсивно тренировались и завтра ожидаем хорошей интенсивной игры.

- Погодный вопрос - главный, и уже за сутки до игр понятно, что завтра будут пограничные -15 вечером, которые по регламенту позволят не провести матч. Если за что до игры инспектор и главный судья обратится к вам с вопросом, что -15 и можно отменить игру, вы на это пойдете? Или будете играть в морозных условиях?

- Я бы, наверное, иначе немного сказал, в первую очередь, мы готовимся к игре, мы полностью на ней сконцентрированы, мы не думаем о той ситуации, которая сложилась. Наш фокус и внимание лежат на подготовке к матчу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Динамо Москва, Сандро Шварц
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