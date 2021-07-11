Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка

Разве может быть на Кубке Америки блюдо колоритнее финала между Аргентиной и Бразилией?

Предыдущий раз Аргентина выигрывала Копа Америка в далёком 1993 году, но это не мешало ей удерживать второе место в списке самых титулованных на континентальном уровне южноамериканских сборных. У «альбиселесте» было четырнадцать таких трофеев, у Уругвая – пятнадцать, а у Бразилии – вообще всего девять. Перчинки нынешнему финалу добавляло то, что изначально турнир должен был пройти в Аргентине и Колумбии, а по факту целиком оказался перенесён в Бразилию, что вызвало в самой этой стране протесты против президента республики Жаира Болсонару.

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Отдельной песней было противостояние Месси и Неймара, хотя оно не такое чумовое, как у того же Лео с Роналду. Месси, конечно, запросто может похвастать шестью «Золотыми мячами», тогда как у Неймара ни одной подобной награды нет. С другой стороны, главной ахиллесовой пятой Месси была сборная Аргентины, с которой он проиграл четыре больших финала – три кубкоамериканских (2007, 2015 и 2016) и один мундиальный (2014). Неймар же пропустил победный для Бразилии Копа Америка-2019 из-за травмы, однако выиграл в футболке «пентакампеонов» Кубок конфедераций в 2013 году. Кстати, недавно он послал соотечественников, собравшихся болеть в финале за заклятого футбольного врага своей сборной.

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Бразильцы начали отчётную игру первым номером, но с моментами у них было туго. Впрочем, это не помешало задорному креативщику Неймару поучаствовать в трёх ярких эпизодах. То он ловко подкинул мяч над соперником на фланге, то красиво взмыл в воздух на своей половине от фирменного подката Паредеса, то нарисовал картинное падение возле чужой штрафной, не сумев скрыть от судьи артистичный характер сего действа. А вот аргентинцы под свист трибун явили на двадцать первой минуте куда более эффективную существенность. Де Пауль здорово забросил на ход ди Марии, который на грани «вне игры» технично укротил мяч без остановки и отправил филигранный парашют за шиворот Эдерсону (1:0). Оборона «пентакампеонов», конечно, дала знатный сбой по центру – особенно Лоди, махнувший мимо мяча.

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В конце тайма аргентинские фанаты получили повод для тревоги – ди Мария без контакта почувствовал боль в голеностопе и оказался на газоне. Учитывая склонность Анхеля к травмам, это было действительно волнительно, однако после колдовства экскулапов он вернулся в игру. Тогда как бразильцы не могли наладить свои атакующие варианты. Впрочем, в начале второго тайма «жёлто-синие» пару раз нашли бреши на левом фланге обороны «бело-голубых». Ришарлисон, до того бесполезно упавший после эпизода с Акуньей, проскочил под углом на ворота Эмилиано Мартинеса и поразил их на отскоке от защитника после собственного прострела, но всю малину Ришарлисону испортил офсайд. В другом случае ему помешал уже сам Эмилиано Мартинес.

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В общем, время неумолимо утекало, а бразильцы оставались не у дел, с носом или ещё как-то в этом роде. Обороняясь, фактические гости не испытывали прямо уж больших проблем. Барбоза в чужой штрафной рухнул в обоюдной борьбе за мяч с Отамеди, на что судья не отреагировал. Недовольство «селесао» выливалось в споры с арбитром, не обошлось без мини-выяснения отношений. Неймар подгонял трибуны, призывая творить волну. Ну и в концовке в штрафной «полосатых» всё-таки не обошлось без волны жары. Эмилиано Мартинес потащил из-под перекладины сильный выстрел Барбозы, а в контратаке Месси натуральным образом запорол свой шанс, запутавшись в мяче перед Эдерсоном. Не пробил потом бразильского вратаря и де Пауль.

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Но победа всё равно досталась «альбиселесте». Аргентинцы завоевали Кубок Америки впервые за двадцать восемь лет и взяли пятнадцатый соответствующий титул, сравнявшись по данному показателю с Уругваем. Бразильцам вдвойне или втройне досадно по причине того, что они проиграли главному сопернику на родной «Маракане». Неймару оставалось только рыдать. Ну и он наконец-то взял первый взрослый трофей со сборной – речь о Лионеле Месси. Теперь он войдёт в историю как неудачник в этом плане только до поры до времени – до достижения тридцати четырёх лет. А то ведь пару лет назад было популярным мнением, что Месси пора кончать со сборной. Хорошо, что он не внял вредным советам тех специалистов.

Кирилл Иванцов