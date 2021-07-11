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Кубок Америки (Copa America) 2021
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​Появилось видео из победной раздевалки сборной Аргентины

11 Июля 2021, 09:53,

Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки. В финальном поединке против Бразилии «альбиселесте» победили с минимальным результатом 1:0 благодаря голу Анхеля ди Марии.

На страничке Серхио Агуэро в «Инстаграме» было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины после матча. Футболисты эмоционально отмечали завоевание трофея и делали памятные фотографии.

 

Напомним, что сборная Аргентины смогла завоевать Кубок Америки впервые с далёкого 1993 года. Для звёздного форварда Лионеля Месси это первый трофей с национальной командой.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Аргентины
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