​Появилось видео из победной раздевалки сборной Аргентины

Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки. В финальном поединке против Бразилии «альбиселесте» победили с минимальным результатом 1:0 благодаря голу Анхеля ди Марии.

На страничке Серхио Агуэро в «Инстаграме» было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины после матча. Футболисты эмоционально отмечали завоевание трофея и делали памятные фотографии.

Напомним, что сборная Аргентины смогла завоевать Кубок Америки впервые с далёкого 1993 года. Для звёздного форварда Лионеля Месси это первый трофей с национальной командой.