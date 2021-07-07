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​Месси: «Хочу выиграть что-то со сборной Аргентины»

07 Июля 2021, 15:49,

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после выхода команды в финал Кубка Америки.

«Аргентина – Бразилия – это тот финал, которого все ждали. Это будет очень упорный и сложный матч.

Мы каждую игру рассматривали как финал и теперь взволнованы больше, чем когда-либо. Мне очень нравятся дни здесь. Я хочу выиграть что-то со сборной Аргентины», - слова Месси приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии пройдёт в ночь с субботы на воскресенье. Стартовый свисток арбитр даст в 03:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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0
ингерман
07 Июля 2021, 15:54

ай.. меци ужо сам не свой.. мечтает всякую муйню взять со своей недосборной.. ясен-пень шо понимает что даже без такого титула ему до марадоны не добраться.. а трон короля незыблем на все времена.. ПЕЛЕ - король футбола! )))

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