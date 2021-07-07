​Месси: «Хочу выиграть что-то со сборной Аргентины»

Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался после выхода команды в финал Кубка Америки.

«Аргентина – Бразилия – это тот финал, которого все ждали. Это будет очень упорный и сложный матч.

Мы каждую игру рассматривали как финал и теперь взволнованы больше, чем когда-либо. Мне очень нравятся дни здесь. Я хочу выиграть что-то со сборной Аргентины», - слова Месси приводит на своих страницах Mundo Deportivo.

Финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии пройдёт в ночь с субботы на воскресенье. Стартовый свисток арбитр даст в 03:00 по московскому времени.