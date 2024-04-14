Израиль планирует сыграть на Кубке Америки

Израильская футбольная ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с КОНМЕБОЛ – с конфедерацией, управляющей футболом в Южной Америке.

Как отмечает Daily Mail, в Израиле в рамках сотрудничества рассчитывают на выступление национальной сборной страны на Кубке Америки.

На Кубок Америки обычно приглашаются команды из других конфедераций. При этом на этом континентальном футбольном форуме ещё никогда не выступали представители УЕФА.

Добавим, что ближайший Кубок Америки пройдёт в июне-июле в США. Защищать титул будет сборная Аргентины с Лионелем Месси в составе.