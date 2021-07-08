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Прогноз на матч Аргентина – Бразилия: ставки на матч БК Pinnacle

08 Июля 2021, 17:01,

Аргентина сыграет против Бразилии в финале Кубка Америки по футболу. Этот поединок пройдет в ночь с 10 на 11 июля 2021 года. Букмекеры БК Pinnacle представляют вашему вниманию обзор на грядущий поединок.

Аргентина

Аргентина хороша по результатам на этом Кубке Америки, но этого нельзя сказать об игре сборной. Команда надеется только на феномен Лео Месси, во всех остальных линиях есть проблемы. Не так давно выяснилось, что у Аргентины еще и кипер очень хороший, который взял три пенальти в поединке против Колумбии. Аргентина сыграла вничью с Чили, обыграла Уругвай, Парагвай и Боливию, а в плей-офф прошла Эквадор и Колумбию.

Бразилия

Бразилия подтвердила статус фаворита Кубка Америки. Команда вышла в финал и показала неплохую игру на групповом этапе и в плей-офф. В отличие от Аргентины, эта сборная вышла в финал с одним ничейным исходом, тогда как Аргентина сыграла вничью еще и в плей-офф в основное время. Бразилия на этом турнире обыграла Венесуэлу 3-0, разгромила Перу 4-0, выиграла у Колумбии 2-1 и сыграла вничью с Эквадором 1-1. Также Бразилия обыграла с одинаковым счетом (1-0) Чили и Перу.

Ставки на матч БК Pinnacle

  • Победит Аргентина – 3.60
  • Ничья – 3.30
  • Победит Бразилия – 2.12

Интересные факты

  • Бразилия 108 раз выходила на поле в матчах против Аргентины
  • Аргентина забила 40 голов в ворота Бразилии, сборная Бразилии отметилась 43 мячами
  • В последний раз Аргентина обыграла Бразилию в официальных матчах в 2005 году, поединок закончился со счетом 3-1

Прогноз

Аргентина плохо играет против Бразилии в официальных матчах, тем не менее, стоит рискнуть и сделать ставку на итоговую победу сборной Аргентины по коэффициенту 2.40. Сборная Лионеля Скалони не проигрывает 19 игр кряду, а Бразилия временами показывает плохую игру, это отличный шанс взять заветный кубок.
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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Бразилии, Сборная Аргентины
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